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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Как делают массаж для новорожденных?
    • Vemo 28.12.18 в 04:52 «Ответить»
      Привет всем! Кто подсказать может как правильно люди делают массаж новорожденным? Не хочется что-то сделать неправильно...
      • Jurino 28.12.18 в 13:12 «Ответить»
        Посмотри вот тут https://vse-pro-detstvo.ru/zdorove_detey...novorozhdennyih там про этот массаж все расписано. Вообще, очень правильно, что ты совета просишь, а не бездумно начинаешь массировать ребенка) Ведь ответственное это дело
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