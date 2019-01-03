Ребята, кто что будет ставить на этот Новый Год на стол, имею в виду алкоголь. Никогда не пробовали Сакэ, вот хотелось бы сделать для себя открытие) В магазинах в городе находила, но выбор небольшой. Приятельница рассказала про интернет-магазин Декантер, и кстати, выбор там ого - https://decanter.ru/drugie. Ну, посоветуйте, пожалуйста, а стоит ли там брать вообще, и что именно выбрать, ведь их там много? Кто пробовал и может посоветовать что-то, поделитесь советом) И по поводу магазина, интересует самый главный вопрос – не паленка ли там!