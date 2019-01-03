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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Новогодний стол!)
    • lenamyshk 28.12.18 в 00:53 «Ответить»
      Ребята, кто что будет ставить на этот Новый Год на стол, имею в виду алкоголь. Никогда не пробовали Сакэ, вот хотелось бы сделать для себя открытие) В магазинах в городе находила, но выбор небольшой. Приятельница рассказала про интернет-магазин Декантер, и кстати, выбор там ого - https://decanter.ru/drugie. Ну, посоветуйте, пожалуйста, а стоит ли там брать вообще, и что именно выбрать, ведь их там много? Кто пробовал и может посоветовать что-то, поделитесь советом) И по поводу магазина, интересует самый главный вопрос – не паленка ли там!
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