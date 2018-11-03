У мужа с друзьями есть свой бизнес, который приносит стабильную прибыль. Налажены поставки, есть постоянные клиенты. Но они хотели бы расширяться для получения дополнительной прибыли. Я им советую создать франшизу и получать ежемесячный доход от её продажи. Как думаете это вариант? Кто в Нижнем Новгороде может помочь в этом вопросе?
Мне кажется, что любой вариант продвижения своего бизнеса - это только плюс для его развития. Но все эти вопросы нужно обсудить с самими владельцами бизнеса - разложите им по полочкам как это действует.
Это очень умное решение. Если бизнес успешный, то могут найтись покупатели франшизы - почему бы не получать стабильный доход и от этого? Но чтоб это всё работало, нужно обратиться к специалистам, которые занимаются созданием франшизы под ключ, к примеру, сюда https://frankonsalt.ru/sozdanie-franshizy.html . Дайте мужу контакты этой компании, пусть он сам пообщается с работниками фирмы - у них есть офис в Нижнем Новгороде.
Интересно, а сами методы ведения бизнеса могут выступать в качестве франшизы или только товарный знак? Я плохо в этом разбираюсь, но есть некоторые наработки в бизнесе, вот подумала - может пробовать их продать?