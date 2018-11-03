Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 3 ноября 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 58 посетителей
    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Бизнес и франшиза
    • Сегодня! Ирина Зинина Cегодня в 19:09 «Ответить»
      У мужа с друзьями есть свой бизнес, который приносит стабильную прибыль. Налажены поставки, есть постоянные клиенты. Но они хотели бы расширяться для получения дополнительной прибыли. Я им советую создать франшизу и получать ежемесячный доход от её продажи. Как думаете это вариант? Кто в Нижнем Новгороде может помочь в этом вопросе?
      • Сегодня! ANNAC Cегодня в 19:19 «Ответить»
        Мне кажется, что любой вариант продвижения своего бизнеса - это только плюс для его развития. Но все эти вопросы нужно обсудить с самими владельцами бизнеса - разложите им по полочкам как это действует.
        • Сегодня! Torpeda Cегодня в 19:31 «Ответить»
          Это очень умное решение. Если бизнес успешный, то могут найтись покупатели франшизы - почему бы не получать стабильный доход и от этого? Но чтоб это всё работало, нужно обратиться к специалистам, которые занимаются созданием франшизы под ключ, к примеру, сюда https://frankonsalt.ru/sozdanie-franshizy.html . Дайте мужу контакты этой компании, пусть он сам пообщается с работниками фирмы - у них есть офис в Нижнем Новгороде.
          • Сегодня! РУзочка Cегодня в 19:39 «Ответить»
            Интересно, а сами методы ведения бизнеса могут выступать в качестве франшизы или только товарный знак? Я плохо в этом разбираюсь, но есть некоторые наработки в бизнесе, вот подумала - может пробовать их продать?
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Выбор фена8(1) Развлечение и Отдыхryban1207.09.17 в 09:08samvelad Cегодня в 22:10
          Свадебная одежда12(1) Мода, одежда, обувьRrissti06.08.18 в 11:32Ana98 Cегодня в 21:53
          Осень сезон простуды. Как защитить себя?2(1) Медицина и ЗдоровьеNarizaCегодня в 00:38Lilovaya Cегодня в 21:52
          Сбербанк5(1) Банковский форумAnzanos28.05.18 в 17:13Onnik Cегодня в 20:36
          Организация праздника7Развлечение и ОтдыхKlinton15.01.18 в 02:50Pagostb Cегодня в 20:11
          Бизнес и франшиза4Экономика, финансы, бизнесИрина ЗининаCегодня в 19:09РУзочка Cегодня в 19:39
          Крым5Туризм, путешествияNon Stop13.10.18 в 20:29Ев_Гений Cегодня в 18:39
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода