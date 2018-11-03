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Сб., 3
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Тема: World of Tanks - как победить
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Сегодня!
Макрон
Cегодня в 12:48
«Ответить»
Я слышал, что в игре World of Tanks есть какая-то функция, которая помогает скрыть препятствия, так ли это?
Сегодня!
Onnik
Cегодня в 13:12
«Ответить»
Я бы не называл это функцией. Скорее, это дополнительная примочка, которая порой используется в тайне игроками. На сколько я знаю,
здесь
можно скачать такой мод, чтоб скрывать препятствия в WoT.
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