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    Сб., 3 ноября 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Розетка
    • Сегодня! Алексей2323 Cегодня в 09:13 «Ответить»
      Ребят, а подскажите где прикупить usb розеткв нормального качества
      • Сегодня! Никитаа Cегодня в 09:24 «Ответить»
        Лично я на https://[url]www.electrodus.ru[/URL] и особо не заморачивался. Просто заказал и все. Никаких претензий к качеству нет, так как все работает как надо. Будет желание, посмотрите в их каталоге, выбор довольно приличный этих usb розеток.
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