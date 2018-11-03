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    Сб., 3 ноября 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: резервуары для воды
    • lima7 Вчера в 23:11 «Ответить»
      Осуществлял заказ в Уралнефтемаш резервуаров для хранения хоз.-питьевого запаса https://uralneftemash.com/category/let-p...let-production/, для этого подошли резервуары РВСЗС. Поставили готовые резервуары на площадку в срок. Заложили два резервуара по ТП 704-1-251с.92, проект уже принят.
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