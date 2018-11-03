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    Сб., 3 ноября 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Авторский надзор
    • julkae Вчера в 21:30 «Ответить»
      Подскажите, где можно нанять аудитора, который бы проследил за строительством дома?
      • Tallis Вчера в 23:55 «Ответить»
        Я обращалась в проектное бюро АМП http://amp-project.pro/uslugi/vedenie-av...-stroitelstvom/, аудиторы данной компании не только профессионально осуществят авторский надзор, но и оперативно выявят проблемы на любом этапе строительства, я осталась довольна выполненной работой.
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