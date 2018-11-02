Есть несколько бутылок дорогого виски, несколько лет уже лежат. Брат когда по работе летал в Америку и привез мне. Но мне больше по душе наша водка, чем виски, одна бутылка так и стоит начатая. Может кто в курсе, как и где их лучше продать?
Понимаю, сам не люблю такие напитки, ну не ценитель я. У моего отца есть самогонный аппарат, так делает сам такой коньяк, что не отличишь от настоящего. Так что мы спиртное вообще не покупаем. Не давали объявление в разделе куплю-продам?
А зачем продавать? Подарите кому-нибудь, дорогой виски - это отличный подарок на день рождение, или другой праздник. У вас зато не будет этой головной боли, и сэкономите на покупке подарка. Может быть это чисто женская логика, но довольно практичная.
Эх, а я люблю виски, но не могу позволить себе покупать дорогой алкоголь. В нашей стране довольно много почитателей хорошего виски, поэтому проблем с продажей не должно быть. Сделайте фото и выставьте на продажу на Авито, а ещё как вариант, можно обратиться в компанию по выкупу алкоголя