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    Пт., 2 ноября 2018г.
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    Тема: Где продать виски?
    • Сегодня! Лукич Cегодня в 12:39 «Ответить»
      Есть несколько бутылок дорогого виски, несколько лет уже лежат. Брат когда по работе летал в Америку и привез мне. Но мне больше по душе наша водка, чем виски, одна бутылка так и стоит начатая. Может кто в курсе, как и где их лучше продать?
      • Сегодня! Ермак Cегодня в 12:44 «Ответить»
        Понимаю, сам не люблю такие напитки, ну не ценитель я. У моего отца есть самогонный аппарат, так делает сам такой коньяк, что не отличишь от настоящего. Так что мы спиртное вообще не покупаем. Не давали объявление в разделе куплю-продам?
        • Сегодня! Офелия Cегодня в 12:48 «Ответить»
          А зачем продавать? Подарите кому-нибудь, дорогой виски - это отличный подарок на день рождение, или другой праздник. У вас зато не будет этой головной боли, и сэкономите на покупке подарка. Может быть это чисто женская логика, но довольно практичная.
          • Сегодня! Мажорчик Cегодня в 13:12 «Ответить»
            Эх, а я люблю виски, но не могу позволить себе покупать дорогой алкоголь. В нашей стране довольно много почитателей хорошего виски, поэтому проблем с продажей не должно быть. Сделайте фото и выставьте на продажу на Авито, а ещё как вариант, можно обратиться в компанию по выкупу алкоголя
            • Сегодня! Мастер Cегодня в 13:56 «Ответить»
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