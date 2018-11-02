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    Пт., 2 ноября 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Как можно экономно остановиться в Санкт-Петербурге
    • New! Veli4estvo Вчера в 23:44 «Ответить»
      Такая ситуация: отправляют в Питер в командировку. Денег не дают под предлогом, что сейчас их нет. Типа поеду, решу вопросы в Спб, нам их и перечислят. И выплатят мне командировочные эти. Я не хочу ни работу, ни деньги потерять. Как быть?
      • New! DonaBon Cегодня в 00:29 «Ответить»
        Не соглашайтесь. Пусть деньги вперед дают. Что же это такое!?
        • New! Брюнетка Cегодня в 00:40 «Ответить»
          Поезжайте себе спокойно. Главное, все документы для отчетности сохраните, тогда Вам просто обязаны буду компенсировать командировочные расходы, проживание и прочее.
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