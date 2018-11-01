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    Чт., 1 ноября 2018г.
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    Тема: Сервера
    • Сегодня! JangO Cегодня в 19:50 «Ответить»
      Что скажите по производителям серверов, кто из этих более надежный: Dell, Fujitsu, HP, Huawei или Lenovo? Есть выгодная возможность на Линкас взять сервера. Что скажите?
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