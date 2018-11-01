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    Чт., 1 ноября 2018г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
    Новая тема
    Тема: Крауд-маркетинг для вашего сайта
    • Сегодня! Лиза15 Cегодня в 19:14 «Ответить»
      Добрый день!
      Предлагаю вам воспользоваться услугами крауд-маркетинга от сервиса http://top-crowd.com/

      Кому мы будем полезны:

      - SEO-специалисты;
      - Интернет-магазины;
      - Владельцы сайтов;
      - Сфера услуг;
      - Веб-студии и рекламные агентства.

      Крауд-ссылки помогут получить целевой трафик на ваш сайт, увеличить узнаваемость вашего бренда (компании, товаров), повысить показатели вашего ресурса, то есть эффективно привлечь внимание потенциальных клиентов.

      Наш сервис обладает большой базой площадок. Все комментарии пишутся копирайтерами с опытом работы и только в актуальных обсуждениях, учитывая такие факторы, как регион продвижения, релевантность и тематика площадки, а также ее показатели (ТИЦ, траст, посещаемость и т.д.).
      Стоимость:
      Пост с активной (кликабельной) ссылкой - 2,5 $
      Пост с неактивной ссылкой - 1,5 $
      Упоминание названия вашего товара/компании - 1 $
      При заказе от 50 постов - 5 постов бесплатно.


      Контакты:
      e-mail: info@top-crowd.com
      skype: top-crowd

      Будем рады сотрудничеству!
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