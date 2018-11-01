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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Как купить квартиру без риелтора?
    • serezha777 Вчера в 21:05 «Ответить»
      Решили наконец-таки обзавестись собственным жильем. Ребята, подскажите, как купить квартиру без риэлтора? Это возможно?
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