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    Ср., 31 октября 2018г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Тренажеры
    • Сегодня! Сурен Cегодня в 16:39 «Ответить»
      Мне понравилось то, что про оборудование Training-power в интернете много хорошего написано, так что хочу купить такое, а как вы ена этом смотрите? Может есть такие кто покупал такой тренажер, все реально настолько хорошо?
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