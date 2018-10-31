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    Ср., 31 октября 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Ребенку на следующий год в школу
    • Сегодня! Karolina Cегодня в 16:15 «Ответить»
      С какого периода начинать подготовку к школе? Хочу облегчить первый год пребывания в школе и подготовиться заранее.
      • Сегодня! Ев_Гений Cегодня в 16:22 «Ответить»
        С самого начала лета мы начали с дочерью активную подготовку к школе. По этому планы на осень у нас были, что бы удачно пойти в первый класс, хорошо подготовленными. Для меня было важно, что бы моя дочь перед походом в школу знала базовые навыки школьной программы, что облегчит ей первый год школы. Подходить к этому вопросу начали заранее. Найдя центр "Пеппилотта" (по совету сестры) поинтересовались с супругой их базой, которую они дают, подготавливая малышей к школе. Подход нам понравился и мы решили остановиться именно на них https://pippilotta-kids.ru/uslugi/podgot...e-peppiklassnik
        • Сегодня! Karolina Cегодня в 16:24 «Ответить»
          Я только волнуюсь за то, что ребенок неусидчив совсем. Как они с ними справляются?
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