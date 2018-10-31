С самого начала лета мы начали с дочерью активную подготовку к школе. По этому планы на осень у нас были, что бы удачно пойти в первый класс, хорошо подготовленными. Для меня было важно, что бы моя дочь перед походом в школу знала базовые навыки школьной программы, что облегчит ей первый год школы. Подходить к этому вопросу начали заранее. Найдя центр "Пеппилотта" (по совету сестры) поинтересовались с супругой их базой, которую они дают, подготавливая малышей к школе. Подход нам понравился и мы решили остановиться именно на них