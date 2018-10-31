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    Ср., 31 октября 2018г.
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    Тема: Антикварный нож
    • Сегодня! Albertik Cегодня в 14:20 «Ответить»
      Мне после деда достался старинный антикварный нож. Я не коллекционер и держать в доме такой предмет, нет смысла. Подскажите мне, куда можно обратиться за оценкой ножа с последующей продажей.
      • Сегодня! Kozub Cегодня в 14:27 «Ответить»
        Своим родителям, мы купили в деревне участок, со стареньким домиком, который пойдёт на слом, а на его месте выстроим удобный небольшой из бруса домик. При первом осмотре старого дома мы нашли на чердаке старинную турецкую саблю и хотим её продать в скупку антикварного оружия, сюда http://antique.vip-vikup.ru/glavnaya/skupka-oruzhiya.html Но вначале вышлем им фото, для того, чтобы узнать ценность и реальную стоимость сабли.
        • Сегодня! Sashulya Cегодня в 14:51 «Ответить»
          Мне кажется, что оценить ваш антикварный нож можно в любом музее, где имеется специалист по оружию и соответствующая экспозиция. Обратитесь туда за помощью.
          • Сегодня! Сlamour Cегодня в 15:04 «Ответить»
            Такие вещи нужно продавать в антикварные магазины, списки которых вы можете найти в интернете. Вот только там антиквары хитрые и всегда найдут способ, чтобы сбить цену.
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