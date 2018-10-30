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    Вт., 30 октября 2018г.
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    Тема: Где купить, арендовать dedicated server (дедикейтед сервер)? Вопросы по настройке, обслуживанию.
    • Сегодня! sabarina Cегодня в 10:51 «Ответить»
      Нужен дедик и даже не один, а несколько, можно купить дедики Amazon, кто-нибудь там брал? Там вроде неплохие предложения
      • New! Мастер Cегодня в 12:23 «Ответить»
        Бан за спам в первом посте, безграмотный заголовок и несогласованную ссылку.
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