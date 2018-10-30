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    Вт., 30 октября 2018г.
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    Тема: Зимний отдых в Польше
    • Сицилия Вчера в 20:21 «Ответить»
      Кто ездил на зимний отдых в Польшу?
      Расскажите о том какой горнолыжный курорт выбрать для отдыха, интересен именно опыт тех кто отдыхал в этой стране и может своим реальным опытом поделится.
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