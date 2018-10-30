Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 30 октября 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 55 посетителей
    Форум: Женский форум
    Новая тема
    Тема: Почему краска быстро смывается с волос?
    • Проханная Вчера в 17:30 «Ответить»
      Дамы, помогите решить проблему. Крашу волосы, но краска держится всего дней 10. После этого волосы становятся не естественного выгоревшего цвета. Красилась и сама и в салоне - одно и тоже(( видимо с волосами что-то не так. Может кто сталкивался с таким? Что делали? Куча денег уходит, ведь красить 3-жды на месяц волосы по всей длине очень дорого обходится. Что посоветуете?
      • Власова Вчера в 20:25 «Ответить»
        А может волосы и не причем, может проблема в неправильном подборе краски? Мне тоже пришлось с красками поэкспериментировать, пока не вышла на свою. Сейчас крашусь краской Фара классик. Неразрекламированная и недорогая, но стойкость заслуживает самых высоких похвал.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода