Дамы, помогите решить проблему. Крашу волосы, но краска держится всего дней 10. После этого волосы становятся не естественного выгоревшего цвета. Красилась и сама и в салоне - одно и тоже(( видимо с волосами что-то не так. Может кто сталкивался с таким? Что делали? Куча денег уходит, ведь красить 3-жды на месяц волосы по всей длине очень дорого обходится. Что посоветуете?
А может волосы и не причем, может проблема в неправильном подборе краски? Мне тоже пришлось с красками поэкспериментировать, пока не вышла на свою. Сейчас крашусь краской Фара классик. Неразрекламированная и недорогая, но стойкость заслуживает самых высоких похвал.