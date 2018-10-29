На следующий год мой брат заканчивает 11 класс и хочет поехать учиться за границу. Родители могут себе это позволить, но все равно есть страх, что ребенок так далеко о них будет( Может быть у кого-то дети учатся за рубежом, в каких именно ВУЗах, нравится им там или нет?
У меня знакомый после школы уехал в Германию и там получал образование, но вот не прижился там, вернулся на Родину. Говорит, что иностранцам сложно устроиться на высокооплачиваемую работу, даже при наличие местного диплома.
Обучение за границей очень престижно, ведь дипломы катируются в любой стране и такие специалисты ценятся. Почитайте например про высшее образование в Австрии https://educationaustria.ru/ . Узнайте в каких условиях живут студенты, можно ли к ним приезжать родителям, да и вообще про весь процесс обучения стоит узнать заранее. Ведь система образования в Европе отличается от нашей и не факт, что ваш брат потянет программу.
Многое зависит от самого человека. Если ваш брат самостоятельный, то проблем с обучением у него не должно возникнуть. Но тут и родители должны себя более спокойно вести, не будет же он под их опекой всю жизнь жить.