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    Пн., 29 октября 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Обучение за границей
    • Сегодня! idacekem Cегодня в 09:00 «Ответить»
      На следующий год мой брат заканчивает 11 класс и хочет поехать учиться за границу. Родители могут себе это позволить, но все равно есть страх, что ребенок так далеко о них будет( Может быть у кого-то дети учатся за рубежом, в каких именно ВУЗах, нравится им там или нет?
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 09:12 «Ответить»
        У меня знакомый после школы уехал в Германию и там получал образование, но вот не прижился там, вернулся на Родину. Говорит, что иностранцам сложно устроиться на высокооплачиваемую работу, даже при наличие местного диплома.
        • Сегодня! PiroGa Cегодня в 09:31 «Ответить»
          Обучение за границей очень престижно, ведь дипломы катируются в любой стране и такие специалисты ценятся. Почитайте например про высшее образование в Австрии https://educationaustria.ru/ . Узнайте в каких условиях живут студенты, можно ли к ним приезжать родителям, да и вообще про весь процесс обучения стоит узнать заранее. Ведь система образования в Европе отличается от нашей и не факт, что ваш брат потянет программу.
          • Сегодня! Rrissti Cегодня в 09:45 «Ответить»
            Многое зависит от самого человека. Если ваш брат самостоятельный, то проблем с обучением у него не должно возникнуть. Но тут и родители должны себя более спокойно вести, не будет же он под их опекой всю жизнь жить.
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