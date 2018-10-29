Согласна, рулонный газон укладывается за пару часов. Но не всегда у такого вида газона хорошая приживаемость. За ним первое время нужно будет очень тщательно ухаживать, чтоб он не погиб. А вот если купить семена для газона и все работы провести самому, то можно получить отличный результат и, кстати, не очень дорого. А чтоб легче было принять решение о том, какой газон выбрать, почитайте информацию здесь