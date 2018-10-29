Согласна, рулонный газон укладывается за пару часов. Но не всегда у такого вида газона хорошая приживаемость. За ним первое время нужно будет очень тщательно ухаживать, чтоб он не погиб. А вот если купить семена для газона и все работы провести самому, то можно получить отличный результат и, кстати, не очень дорого. А чтоб легче было принять решение о том, какой газон выбрать, почитайте информацию здесь http://www.газон.москва/obzory-i-stati/28 .
Плохо приживаться может как один, так и другой вариант. Всё зависит от того, как подготовлена почва, какая погода, хватает ли влаги. Но рулонный газон обычно используют для не очень больших территорий, потому что дороговато получается. Мы возле дома часть территории сделали именно таким видом газона, а остальную часть сами засевали газонной травой. Но пришлось пару раз подсевать в тех местах, где плохо взошли семена.