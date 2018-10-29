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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Колеса для гидравлических тележек
    • Poomidor Вчера в 13:45 «Ответить»
      Народ, а кто знает, где у нас в городе можно заказать колеса для гидравлических тележек? А то наши на складе уже никуда не годятся, практически все требуют замены.
      • Rombo Вчера в 15:02 «Ответить»
        На Ваших тележках какие колеса стоят - резиновые или полиуретановые? Просто если резиновые, то становится понятно, почему они пришли в негодность - износостойкость у них похуже.
        • Poomidor Вчера в 16:50 «Ответить»
          Да, колеса резиновые. Спасибо за подсказку. Честно говоря, я даже не думал о том, что материал, из которого сделаны колеса, имеет принципиальное значение.
        • Efym Вчера в 17:26 «Ответить»
          Poomidor, не уверен, что в нашем городе Вы сможете найти колеса для гидравлических тележек. Но какая разница, Вам ведь вряд ли важна курьерская доставка. Так что можете выйти на дистрибьютора из другого города, например, вот сайт с нужной Вам продукцией http://kolesa5.ru/kolesa-dlya-gidravlicheskikh-telezhek
          • Poomidor Вчера в 20:01 «Ответить»
            Спасибо большое за ссылку - завтра посмотрю! Мне и правда неважно, откуда будет доставка, лишь бы уже заменить эти колеса. Реально ребятам на складе сложно товары транспортировать.
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