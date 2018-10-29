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    Пн., 29 октября 2018г.
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    Тема: Менеджер паролей
    • Alexan Вчера в 11:44 «Ответить»
      Кто-нибудь сталкивался с менеджером паролей https://passwork.ru/? Насколько хороша и полезна эта программа? В скором времени у нас в компании планируется нововведение, хотят упростить бюрократию - перейти с бумажного на электронный документооборот и чтобы каждый сотрудник заходил в базу с собственного пароля.
      • Satir Вчера в 11:51 «Ответить»
        Классная программа, нам айтишники такую установили. Через нее можно отследить, когда и в какую базу входил сотрудник, ограничить или открыть доступ для каждого работника.
        • Marker Вчера в 12:02 «Ответить»
          Мне кажется, в каждой компании должно быть подобное приложение, так как сотрудники увольняются, устраиваются новые и чтобы обезопасить данные, нужно менять пароли. А с этой программой всё становится проще.
          • ClubNika Вчера в 12:10 «Ответить»
            Не сомневайтесь - это очень удобная и полезная программа. Нам тоже поставили Пассворк, как только фирма открылась и мы ни разу не пожалели, что ее купили.
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