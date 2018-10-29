Кто-нибудь сталкивался с менеджером паролей https://passwork.ru/? Насколько хороша и полезна эта программа? В скором времени у нас в компании планируется нововведение, хотят упростить бюрократию - перейти с бумажного на электронный документооборот и чтобы каждый сотрудник заходил в базу с собственного пароля.
Мне кажется, в каждой компании должно быть подобное приложение, так как сотрудники увольняются, устраиваются новые и чтобы обезопасить данные, нужно менять пароли. А с этой программой всё становится проще.