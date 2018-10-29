Довелось столкнуться с этим заболеванием в нашей семье, так как отцу поставили диагноз гепатит С. Теперь совершенно непонятно, как его лечить. Препараты стоят просто космических денег, неизвестно где их брать. Кто с этим сталкивался, подскажите, может какие-то субсидии даются на лечение?
Так вы наверное говорите о тех препаратах, которые в США произведены, а у них реально очень высокая стоимость. Для сравнения посмотрите здесь https://софосбувир-индия.рф/ceny-na-preparaty-iz-indii цены на препараты из Индии, тогда сами убедитесь, что они в разы дешевле. Но самое главное, эффект у этих лекарств абсолютно такой же. С их помощью можно полностью вылечиться от гепатита С, всего за несколько месяцев, причем без побочных эффектов. В общем, обратите внимание на лекарственные средства индийских производителей. Ведь чтобы их приобрести, даже не понадобятся субсидии, потому что цены намного более доступные.