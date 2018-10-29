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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: посоветуйте фирму которая занимается менеджментом аптек?
    • Лена Соболева 26.10.18 в 16:26 «Ответить»
      посоветуйте фирму которая занимается менеджментом аптек?
      • Анатолий Кругл Позавчера в 12:03 «Ответить»
        Здравствуйте, в сети есть полно информации по данному вопросу, думаю найти не проблема
        • s_branov Позавчера в 20:06 «Ответить»
          я вот сюда обращался http://mosfs.ru Нашел их через форум, тоже задавался данным вопросом, посоветовали мне их, я сразу проверил на отзывы, хороших нашлось много, плохого не одного не было
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