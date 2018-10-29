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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Кому-нибудь удалось победить варикоз?
    • Тара Ренковськ 26.10.18 в 14:40 «Ответить»
      Ищу ответ вот на какой вопрос: кому-нибудь удалось победить варикоз? Специфика моей работы такова, что приходится по 10 часов проводить на ногах. Поначалу ноги к вечеру отекали и болели, а теперь уже вены начинают выделяться. Я прекрасно понимаю, что это варикоз и надо искать хорошего флеболога. Но сейчас хочу узнать: насколько сложно лечить варикоз, и есть ли шанс избавится от него навсегда?
      • Salamandra Позавчера в 09:22 «Ответить»
        Если вам уже диагностировали варикоз, то жить с ним теперь придется постоянно.Плюс необходимо регулярно проходить курсы профилактики. Я с варикозом живу давно. И всё это время ношу компрессионное белье и пью флебофу. Благодаря этому варикоз сильно не донимает.
        • Семенова Алька Позавчера в 18:06 «Ответить»
          А если у меня варикоз еще в самом зародыше, есть небольшие венозные сеточки, можно без таблеток обойтись? Слышала, мази вроде бы как специальные есть, насколько они эффективны?
          • Salamandra Вчера в 10:26 «Ответить»
            К сожалению одними мазями ситуацию не исправить(( К варикозу надо подходить комплексно. В то время как чулок будет держать ваши сосуды снаружи, флебофа будет укреплять их изнутри (мазям это не под силу). Мази такого эффекта не принесут. А чем вам таблетки не угодили?
            • Семенова Алька Вчера в 17:28 «Ответить»
              У меня проблемы с желудком, поэтому стараюсь лишний раз таблетки не пить...
              • Сегодня! Salamandra Cегодня в 09:05 «Ответить»
                О безопасности могу судить только исходя из собственного опыта. Пью препарат уже не первый год. За всё время каких-либо побочных эффектов не вызвал. Кстати, мой гастрит на флебофу никак не реагирует, хотя в инструкции производитель предупреждает, что со стороны желудочно-кишечного тракта ( в редких случаях) может возникнуть колит, диарея, запор.
        • igordk Вчера в 16:06 «Ответить»
          Конечно , заболевание вен на ногах - это серьезная проблема . Главное не запускать болезнь , а постараться ее победить не прибегая к операции . В статье Лечение варикоза без операции описаны методы лечения болезни . Посмотрите , думаю вы там для себя что нибудь найдете .
          • Сегодня! Vadimium Cегодня в 02:29 «Ответить»
            Лечить то нужно и обязательно, потому что нет ничего приятного в том, чтобы вены вырезали. Это далеко не самая страшная операция, но все же. Просто не уверен, что то, что делают у нас, можно назвать лечением
            • Сегодня! Vladislavich Cегодня в 02:51 «Ответить»
              Принцип, к сожалению везде один. Как обычно, чтобы было здоровье, нужны деньги. И то не всегда. Но за красивые глазки и улыбку лечить не будут ни здесь, ни за бугром. Если есть возможность, всегда лучше заграницей. Но это, понятно – дороже.
              • Сегодня! Vadimium Cегодня в 11:53 «Ответить»
                Но ведь это здоровье. С такими вещами не шутят. Это в молодости кажется, что все ни по чем. Потом, спустя года, оглядываешься назад и понимаешь, что зря то и то не долечил. А если речь о чем-то очень серьезном – тем более. Нужны деньги – что ж, может быть придется забыть о гордости и попросить у родственников и друзей. Если нет - взять кредит, посчитать процент, здесь к примеру, чтобы не переплачивать. А будет здоровье – будет возможность и выплатить. А на лекарства до конца века еще больше потратишь.
                • Сегодня! Vladislavich Cегодня в 12:44 «Ответить»
                  взять кредит, посчитать процент, здесь к примеру, чтобы не переплачивать. А будет здоровье – будет возможность и выплатить
                  Это да, только заметил, что не все могут снять корону, чтобы у кого-то одолжить, и даже кредиты брать - не всегда. А если дело касается здоовья, потом корона сама с головы на горбатом теле сама сползает)) Недальновидно как-то конечно, но и с кредитами баловаться не стоит, только в с случае крейней необходимости.
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