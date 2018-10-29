Я пробовала. Делала год назад. Ударно-волновая терапия эффективный метод лечения остеохондроза. Делала эту процедуру в клинике "Стопартроз" https://stopartroz.ru/methods-of-treatme...rapiya-uvt.html . Хорошая клиника с квалифицированным персоналом и современным высокотехнологичным оборудованием. Прежде чем преступить к лечению, прошла подробную консультацию у Литвиненко Андрея Сергеевича. Подробно описал мне этап лечения и ожидаемый результат. Лечение заняло у меня 6 сеансов. После последнего сеанса, я забыла про боли. Теперь ничего мне не мешает нормально жить)