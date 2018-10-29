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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Остеохондроз
    • Karolina 26.10.18 в 08:58 «Ответить»
      Замучил этот жидкий остеохондроз. Облазила весь интернет в поисках лечение. Наткнулась на статью о удорно-волновой терапии, пишут, что хороший метод. Если кто-то пробовал, поделитесь впечатлениями
      • makarena1234 26.10.18 в 09:40 «Ответить»
        Я пробовала. Делала год назад. Ударно-волновая терапия эффективный метод лечения остеохондроза. Делала эту процедуру в клинике "Стопартроз" https://stopartroz.ru/methods-of-treatme...rapiya-uvt.html . Хорошая клиника с квалифицированным персоналом и современным высокотехнологичным оборудованием. Прежде чем преступить к лечению, прошла подробную консультацию у Литвиненко Андрея Сергеевича. Подробно описал мне этап лечения и ожидаемый результат. Лечение заняло у меня 6 сеансов. После последнего сеанса, я забыла про боли. Теперь ничего мне не мешает нормально жить)
        • VladErshov 26.10.18 в 10:39 «Ответить»
          Мы маме делали такую процедуру. Тоже кстати в этой клинике. Мама довольна, ей помогло
        • Ангелина Волк 26.10.18 в 19:42 «Ответить»
          на счет этого метода ничего не могу сказать, но маме моей очень хорошо помог Glucosamine и Остеокомплекс. Она пила их курсами поочерёдно, боли ушли уже через 2 недели! Начинала с Остеокомплекса.
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