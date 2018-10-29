Всем привет. Студенты, как вы подрабатываете, чтобы иметь деньги на карманные расходы? У меня брат на первом курсе сейчас учится, денег постоянно не хватает, а родители старенькие и не могут помочь ему( Да и у меня семья, больше тысячи в месяц не могу ему подкидывать((
Многие студенты официантами подрабатывают, там на чаевых можно неплохо заработать.Но вот для первокурсника это наверное тяжеловато будет, так как он еще не до конца вклинился в учебу, даже не знаю что вам еще посоветовать просто(
На первом курсе у него не будет времени, чтобы работать где-то по вечерам, им же задуют большие объемы домашних заданий, а после школы это пока все сложным кажется. Пусть попробует на постаматике подработать, может рублей 200-250 в день сможет получать. Также почитайте про приложение, где можно зарабатывать деньги на телефон https://mobirich.io/ . Так хоть на оплату мобильника не будет тратиться.