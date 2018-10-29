Привет. Хочешь начать зарабатывать в интернете не прилогая особых усилий тогда вот что от тебя требуеться
1. перейди по ссылке https://t.me/RKT8robot?start=666547985 и начми старт после чего заполни свои данные
2. возвращайся сюда и посмотри это видеоhttps://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=64440.0 из которого ты узнаешь всё что от тебя требуеться для того что бы начать зарабатывать
3. если появяться вопросы ты легко можешь написать bogdan_bogdan1981 мне в телеграмм и я помогу разрешить все твои вопросы
P/S/ Сколько можно заработать лично я трятя в день несколько раз по 15- 25 минут заработал за 3 дня 20$[/URL]
Добрый день,мне тоже советовали Телеграм, а накрутку подписчиков на нем можно оформить на сервисе PRSkill я всегда пользуюсь именно этой платформой, цены у них ниже чем везде и меня она полностью устраивает