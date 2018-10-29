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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: натяжные потолки
    • lima7 25.10.18 в 20:11 «Ответить»
      Недавно заказывали установку многоуровневых натяжных потолков в Башдекоре https://rosdekor24.ru/ как раз попали на акцию, так что кто желает по оптимальной цене натяжные потолки поспешите.
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