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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Нужны пластиковые лотки, где можно достать?!
    • Ягодкаа 25.10.18 в 18:38 «Ответить»
      Подскажите, где можно по хорошей цене купить пластиковые лотки? Была бы очень благодарна за информацию. И пластик ведь бывает разным насколько я понимаю. Важно, чтобы лотки без проблем выдерживали низкие температуры.
      • Nik_To 25.10.18 в 18:58 «Ответить»
        Здравствуйте. Я наверное не буду оригинальным, если напишу, что ответ на любой вопрос можно найти в интернете. Если Вам нужны пластиковые лотки, то можно заказать их изготовление. Попробуйте обратиться, например, в эту компанию http://www.svarplastik.ru/plastikovye-lotki.html. На сайте указано, что они занимаются производством любых пластиковых емкостей, в том числе и лотков.
        • Astronavt 25.10.18 в 19:09 «Ответить»
          Я в принципе не специалист по таким вопросам, но недавно читал статью на тему изделий из пластика, поэтому могу сказать, что устойчив к низким температурам полиэтилен, а высокие перепады температур лучше выдерживает полипропилен.
          • Kristalina 25.10.18 в 19:14 «Ответить»
            Это Вам на рынок наверное нужно поехать, там поспрашивать. Или пройтись по магазинам хозтоваров. В любом случае кто-то да подскажет куда можно обратиться. Или под заказ привезут.
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