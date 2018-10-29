Подскажите, где можно по хорошей цене купить пластиковые лотки? Была бы очень благодарна за информацию. И пластик ведь бывает разным насколько я понимаю. Важно, чтобы лотки без проблем выдерживали низкие температуры.
Здравствуйте. Я наверное не буду оригинальным, если напишу, что ответ на любой вопрос можно найти в интернете. Если Вам нужны пластиковые лотки, то можно заказать их изготовление. Попробуйте обратиться, например, в эту компанию http://www.svarplastik.ru/plastikovye-lotki.html. На сайте указано, что они занимаются производством любых пластиковых емкостей, в том числе и лотков.
Я в принципе не специалист по таким вопросам, но недавно читал статью на тему изделий из пластика, поэтому могу сказать, что устойчив к низким температурам полиэтилен, а высокие перепады температур лучше выдерживает полипропилен.