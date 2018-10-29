Всем привет, друзья! А кто мне может подсказать где можно купить хорошие карнавальные костюмы за разумные деньги? Скоро Хеллоуин, и хочется как-то необычно выглядеть. да и так мы часто тематические вечеринки устраиваем, думаю не помешают контакты хорошего магазина
Ну смотри, вот ссылка www.my-karnaval.ru/ на интернет-магазин в котором этих карнавальных костюмов просто уйма. Сами иногда так развлекаемся, и там как раз покупаем себе различные костюмы. Ну что сказать, все они качественные, цена приемлемая, ну и повторюсь - выбор чертовски хорош) Кароче рекомендую этот магазин, точно не пожалеете