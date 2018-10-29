Иногда я не прочь посмотреть что-нибудь захватывающее. Ужасы конечно не сильно люблю, как результат больше мне нравится смотреть посмотреть какой-то интересный фэнтезийный мультфильм фильм. Среди новинок, которые я посмотрела могу выделить мультфильм По ту сторону океана http://funtik.tv/8156-po-tu-storonu-okeana-2016-online.html . Мультик снят именно в том стиле, который я люблю. Вообще думаю любителям захватывающих мультфильмов он должен понравится. Какие фильмы или мультики вы предпочитаете смотреть?