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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Такси. Аренда авто. Подключение к агрегаторам такси
    • gany 25.10.18 в 08:20 «Ответить»
      Подскажите нормальный сайт для такси, где можно посмотреть компании где можно брать авто в аренду для такси, цены, посмотреть сколько стоит подключение к агрегаторам такси. Только нормальный сайт с хорошей и проверенной информацией. Спасибо.
      • domovoi2580 25.10.18 в 08:36 «Ответить»
        Если просто хотите посмотреть компании где можно взять в аренду автомобиль под такси, тогда рекомендую https://prof.taxi/ там есть необходимая информация. И не только по аренде авто. Можно посмотреть какие есть партнеры агрегаторов такси, тоже пригодится если решите работать в такси. Посмотрите, информации много для водителей такси.
        • Adndrik 26.10.18 в 13:09 «Ответить»
          Узнайте всё у компаний, которые занимаются каршерингом .
          • Anzanos 26.10.18 в 13:11 «Ответить»
            Доехать до аэропорта – дело всегда суетливое. Но благодаря этому сайту http://carsharingi.ru/aeroport я узнал, как это сделать без проблем. Там все подробно описано, хорошо, что есть алгоритм действий. Мне это нужно было для командировки. В результате все, что запланировал успел, и удачно сел на самолет.
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