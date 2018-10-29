Подскажите нормальный сайт для такси, где можно посмотреть компании где можно брать авто в аренду для такси, цены, посмотреть сколько стоит подключение к агрегаторам такси. Только нормальный сайт с хорошей и проверенной информацией. Спасибо.
Если просто хотите посмотреть компании где можно взять в аренду автомобиль под такси, тогда рекомендую https://prof.taxi/ там есть необходимая информация. И не только по аренде авто. Можно посмотреть какие есть партнеры агрегаторов такси, тоже пригодится если решите работать в такси. Посмотрите, информации много для водителей такси.
Доехать до аэропорта – дело всегда суетливое. Но благодаря этому сайту http://carsharingi.ru/aeroport я узнал, как это сделать без проблем. Там все подробно описано, хорошо, что есть алгоритм действий. Мне это нужно было для командировки. В результате все, что запланировал успел, и удачно сел на самолет.