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Тема: Новости, сплетни
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New!
lazorenko1
Cегодня в 09:52
«Ответить»
Хочется почитать новости и сплетни по политике. Криминал тоже интересен. Подскажите где можно найти интересное?
New!
vikivistos
Cегодня в 09:53
«Ответить»
Есть много новостных сайтов в интернете. Там и интересные про политику есть.
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