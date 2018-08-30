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    Чт., 30 августа 2018г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Новости, сплетни
    • New! lazorenko1 Cегодня в 09:52 «Ответить»
      Хочется почитать новости и сплетни по политике. Криминал тоже интересен. Подскажите где можно найти интересное?
      • New! vikivistos Cегодня в 09:53 «Ответить»
        Есть много новостных сайтов в интернете. Там и интересные про политику есть.
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