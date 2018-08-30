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    Чт., 30 августа 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Геологические изыскания
    • Сегодня! timon08 Cегодня в 00:08 «Ответить»
      Планируем построить сауну для работы, при строительстве важно, чтобы получить разрешение сро, чтобы были выполнены все изыскания перед началом строительства, куда можно обратиться, чтобы сделали все необходимые изыскания.
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