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    Ср., 29 августа 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Крапивница !
    • Сегодня! MarinaKogut Cегодня в 19:59 «Ответить»
      Добрый вечер!Я вот начала переживать,что у меня крапивница.Блин почитала в интернете вроде да.Подскажите как лечить и где ?Хочется узнать больше или может знаете адрес где обследуют
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