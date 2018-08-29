Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 29 августа 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 87 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Анемия
    • Сегодня! Ангелина Волк Cегодня в 11:32 «Ответить»
      Недавно пришлось столкнуться с этой проблемой сначала не могла понять в чем дело, просто аппетит исчез, расстройство кишечника, слабость постоянная, еле себя сутра с подушки поднимала. А когда сдала анализы, выяснилось, что у меня дефицит железа, не знаю честно с чем это связано было, но факт на лицо. Врач выписала лекарство, но я по опыту подруги решила пропить BoostIron он не токсичен совсем и она его даже дочке давала. Так вот уже через три дня мне реально стало легче, даже цвет лица изменился! Пила всё это дело месяц, потом сдала анализы контрольные и все в норме оказалось. Что мне очень понравилось, это никаких побочек не было и результат очень быстрый был. Так что всем рекомендую BoostIron и взрослым, и деткам
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Потенция8(1) Медицина и ЗдоровьеUmpnarne18.07.18 в 17:10Lampa Cегодня в 16:10
      Ремонт кухни.17(1) Строительство и ремонтmakarena123419.06.18 в 16:14rozumniza Cегодня в 16:03
      лес6(1) Строительство и ремонтАноним19.08.17 в 16:09rozumniza Cегодня в 16:01
      Повышенное давление15(1) Медицина и Здоровьеrozumniza11.04.18 в 00:04Cheetah88 Cегодня в 15:09
      Способы эпиляции3(1) Женский форумsvet13Cегодня в 00:20timon08 Cегодня в 14:17
      Где купить шланг для полива?5(1) Строительство и ремонтАлексей_Кумаро09.11.17 в 13:50sabarina Cегодня в 14:13
      Где лучше брать кредит?80Банковский форумАноним17.01.16 в 22:07babarikin Cегодня в 13:30
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода