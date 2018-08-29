Недавно пришлось столкнуться с этой проблемойсначала не могла понять в чем дело, просто аппетит исчез, расстройство кишечника, слабость постоянная, еле себя сутра с подушки поднимала. А когда сдала анализы, выяснилось, что у меня дефицит железа, не знаю честно с чем это связано было, но факт на лицо. Врач выписала лекарство, но я по опыту подруги решила пропитьон не токсичен совсем и она его даже дочке давала. Так вот уже через три дня мне реально стало легче, даже цвет лица изменился! Пила всё это дело месяц, потом сдала анализы контрольные и все в норме оказалось. Что мне очень понравилось, это никаких побочек не было и результат очень быстрый был. Так что всем рекомендую BoostIron и взрослым, и деткам