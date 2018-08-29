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    Ср., 29 августа 2018г.
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    Тема: Нужна помощь
    • Lampa Вчера в 23:33 «Ответить»
      Мои близкие друзья собираются сыграть свадьбу.. Он по знаку гороскопа - водолей, она - телец. Читала, что они не подходят друг другу по гороскопу, очень боюсь, что они поссорятся и мы не сможем дальше общаться все вместе.. ЧТо делать?
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