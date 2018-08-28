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    Вт., 28 августа 2018г.
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    Тема: магазин «Лавка подарков»
    • New! beyonddd@gmai Cегодня в 19:44 «Ответить»
      Наш магазин «Лавка подарков» предлагает вам традиционную продукцию — русские сувениры и подарки. Мы занимаемся сувенирным бизнесом уже много лет и дорожим своей репутацией. Одно из ключевых правил — продажа только качественных изделий и только отечественного производства.
      www.lavka-podarkov.ru
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