Представляю вашему вниманию внушительный сайт компании ООО "МикроКлимат" - официального российского партнера компании SIEMENS.- http://sbtpro.ru/ В число реализуемых изделий имеющихся на реализации контроллеров, приводов, датчиков и прочих агрегатов, от которых в полной мере зависит надежное функционирование систем отопления, кондиционирования, вентиляции помещений и зданий.
В каталоге данного сайта представлены не только обширный выбор автоматики для систем отопления, кондиционирования и вентиляции, но имеются и инструкции по монтажу, а так же установке.