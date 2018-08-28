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    Вт., 28 августа 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Шугаринг
    • Сегодня! vikivistos Cегодня в 11:51 «Ответить»
      Девочки, подскажите пожалуйста, где в Питере сделать не дорого?
      • Сегодня! simeon Cегодня в 11:54 «Ответить»
        В косметических салонах есть везде.
        • New! lazorenko1 Cегодня в 21:15 «Ответить»
          Могу порекомендовать один интернет-ресурс (сайт) одной компании - студии сахарной депиляции. У меня там подруга жены работает. Уже давно. Так вот. Там сделают очень профессионально эту операцию. Много клиентов с благодарностью туда ходят. Отбоя нет! Поверьте! Вот их сайт http://www.andertushka.ru
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