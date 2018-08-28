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    Вт., 28 августа 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Перхоть, как избавиться?
    • New! Viva Вчера в 23:07 «Ответить»
      После смены шампуня, появилась такая неприятность , как перхоть, и настолько прижилась, что теперь не могу никак ее вывести. Чем только не пыталась.От шампуня уже отказалась, снова вернулась к прежнему, а вот перхоть никак не проходит.
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