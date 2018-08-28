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    Тема: Пансионат "Долголетие" в Белозерках
    • Дмитрий Полищу Вчера в 22:04 «Ответить»
      Подобрал пока один нормальный пансионат для пожилых людей "Долголетие" в Белозерках http://centr-dolgolet.ru/pro_nas/pansionat-belozerki/ в котором можно было бы разместить пожилого человека. Вопрос в том, на что стоит обращать внимание при выборе таких заведений, и на сколько хорошо у них ухаживают за престарелыми?
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