Нашей компании восьмого сентября исполниться десять лет и руководство попросило меня организовать тематический корпоративный праздник. Подскажите пожалуйста в какую проверенную фирму мне обратиться для организации празднования.
Полностью согласен с poligrax15 и так же рекомендую вам агентство Right Guys. У меня тоже был опыт обращения в это агентство. Они организовали незабываемый корпоратив на день рождения нашего шефа в стиле карнавала. Нашему шефу настолько понравилось шоу и приглашенные звезды, что он выписал на радостях всем сотрудникам премии. В нашем офисе потом еще месяц висела стенгазета с фотографиями с этого корпоратива.