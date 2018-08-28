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    Вт., 28 августа 2018г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Организация корпортива
    • Ulmas Вчера в 21:03 «Ответить»
      Нашей компании восьмого сентября исполниться десять лет и руководство попросило меня организовать тематический корпоративный праздник. Подскажите пожалуйста в какую проверенную фирму мне обратиться для организации празднования.
      • poligrax15 Вчера в 21:10 «Ответить»
        Очень рекомендую для организации проведения достойного и запоминающегося корпоратива обращаться в проверенное Агентство Right Guys
        • polack Вчера в 21:17 «Ответить»
          Полностью согласен с poligrax15 и так же рекомендую вам агентство Right Guys. У меня тоже был опыт обращения в это агентство. Они организовали незабываемый корпоратив на день рождения нашего шефа в стиле карнавала. Нашему шефу настолько понравилось шоу и приглашенные звезды, что он выписал на радостях всем сотрудникам премии. В нашем офисе потом еще месяц висела стенгазета с фотографиями с этого корпоратива.
          • Ulmas Вчера в 21:19 «Ответить»
            Спасибо за рекомендацию, а скажите: можно ли где то посмотреть примеры их работ?
            • poligrax15 Вчера в 21:21 «Ответить»
              На сайте их агентства и посмотрите, за одно и выберете что вам понравилось или же предложите свой вариант проведения мероприятия.
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