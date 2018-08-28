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    Вт., 28 августа 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Автошкола
    • milanka111 Вчера в 19:41 «Ответить»
      Друзья!Если Вы планируете получить права,рекомендую обратить внимание на автошколу "Эталон"!Отличная автошкола с высоким уровнем подготовки.

      Лучший подарок для подростка! Подари мечту!
      ПРАВА НА АВТО В ПОДАРОК: обучение и сдача с 16 лет!"

       Сайт: http://avtoshkola-lyubertsi.ru/
      Телефон: +7 (965) 215-82-24

      Основные плюсы:

      +В Москве насчитывается 8 филиалов данной автошколы  и Вы без труда сможете обучатся в удобном для вас районе.

      +Если вы достигли 16-ти лет,то Вы уже можете идти учится в автошколу и после сдавать на права ГИБДД.Права вам выдадут в 18 лет.

      +Водительский стаж начинает засчитываться сразу,что  позволит  получать хорошие скидки на КАСКО и ОСАГО.

      +Водители которые получили права в юном возрасте, более ответственные 
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