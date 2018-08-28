Друзья!Если Вы планируете получить права,рекомендую обратить внимание на автошколу "Эталон"!Отличная автошкола с высоким уровнем подготовки.



Лучший подарок для подростка! Подари мечту!

ПРАВА НА АВТО В ПОДАРОК: обучение и сдача с 16 лет!"



Сайт: http://avtoshkola-lyubertsi.ru/

Телефон: +7 (965) 215-82-24



Основные плюсы:



+В Москве насчитывается 8 филиалов данной автошколы и Вы без труда сможете обучатся в удобном для вас районе.



+Если вы достигли 16-ти лет,то Вы уже можете идти учится в автошколу и после сдавать на права ГИБДД.Права вам выдадут в 18 лет.



+Водительский стаж начинает засчитываться сразу,что позволит получать хорошие скидки на КАСКО и ОСАГО.



+Водители которые получили права в юном возрасте, более ответственные