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Kostaray
Вчера в 19:39
«Ответить»
Решил пошить себе сумку и несколько портфелей, но для этого мне нужно
купить швейную фурнитуру
. Нашел этот магазин в интернете
http://kolin.com.ua/
, кто слышал о нем? Так же хочу узнать ваш совет о выборе.
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