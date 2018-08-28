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    Вт., 28 августа 2018г.
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    Тема: Частный поезд из Москвы в Питер.
    • ku4er Вчера в 16:08 «Ответить»
      Слышал что у нас в России есть частные поезда, которые следуют по маршруту Москва Санкт-Петербург Кто может подсказать название компаний и где можно заказать билеты? Узнавал в РЖД но они о таких поездах нечего не знают. Читал информацию в интернете, но как то все не особо подробно расписано. Если кто то пользовался такими услугами, расскажите по подробнее, сколько стоит билет и где их можно заказать.
      • kulik1 Вчера в 21:14 «Ответить»
        Честно говоря по какому маршруту следуют не могу вам сказать, но то что частные есть поезда это факт. У меня товарищ недавно на таком ездил в Москву сам мне рассказывал. Могу у него если что поинтересоваться.
        • New! Kosto4ka Cегодня в 00:02 «Ответить»
          Ну как вам сказать, мы например когда ездили в командировку, то частный поезд Гранд Экпресс пришелся как нельзя кстати, ну во первых люкс, бесплатный wifi все удобства для работы. Нам нужно было сдавать отчет и работать с некоторыми бумаги, без интернета не как не обойтись. Плюс питание, в стоимость билета входит все что я назвал, разве это плохо? Причем цены одинаковы, если сравнивать с РЖД кстати билеты можно на официальной сайте grandexpress.ru
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