Слышал что у нас в России есть частные поезда, которые следуют по маршруту Москва Санкт-Петербург Кто может подсказать название компаний и где можно заказать билеты? Узнавал в РЖД но они о таких поездах нечего не знают. Читал информацию в интернете, но как то все не особо подробно расписано. Если кто то пользовался такими услугами, расскажите по подробнее, сколько стоит билет и где их можно заказать.
Честно говоря по какому маршруту следуют не могу вам сказать, но то что частные есть поезда это факт. У меня товарищ недавно на таком ездил в Москву сам мне рассказывал. Могу у него если что поинтересоваться.
Ну как вам сказать, мы например когда ездили в командировку, то частный поезд Гранд Экпресс пришелся как нельзя кстати, ну во первых люкс, бесплатный wifi все удобства для работы. Нам нужно было сдавать отчет и работать с некоторыми бумаги, без интернета не как не обойтись. Плюс питание, в стоимость билета входит все что я назвал, разве это плохо? Причем цены одинаковы, если сравнивать с РЖД кстати билеты можно на официальной сайте grandexpress.ru