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    Пн., 27 августа 2018г.
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    Форум: Фотоальбомы: Разное
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    Тема: Календари с фото
    • Сегодня! PiroGa Cегодня в 07:36 «Ответить»
      Всем привет. Хотим на фирму заказать большое количество календарей на 2019 год с фотографиями сотрудников. Подскажите, пожалуйста, где у нас в городе такое делают и сколько примерно будет стоить один календарь?
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 07:50 «Ответить»
        Справа от ЦУМа есть контора, там они на футболках надписи делают и календари тоже печатают. Цена будет зависеть от объема заказа, чем больше, тем соответственно стоимость одного экземпляра ниже.
        • Сегодня! idacekem Cегодня в 08:01 «Ответить»
          Может быть вам стоит попробовать поискать фирмы, которые делают календари на заказ через интернет? Я думаю, что так дешевле должно выйти, а качество будет не хуже. По крайней мере пробную партию можете оплатить, посмотрите все ли устраивает, а потом уже дозаказать нужное количество. Попробуйте вот здесь узнать расценки http://www.fotoproekt.ru/fotokalendari/ . Ну или что-то подобное ищите.
          • Сегодня! Rrissti Cегодня в 08:08 «Ответить»
            В типография Вишня не обращались? Я о них постоянно слышу информацию, то в общественном транспорте, то кто-то из знакомых говорит, что там заказы делали. Но у всех положительные отзывы, никто не жаловался.
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