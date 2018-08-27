Всем привет. Хотим на фирму заказать большое количество календарей на 2019 год с фотографиями сотрудников. Подскажите, пожалуйста, где у нас в городе такое делают и сколько примерно будет стоить один календарь?
Может быть вам стоит попробовать поискать фирмы, которые делают календари на заказ через интернет? Я думаю, что так дешевле должно выйти, а качество будет не хуже. По крайней мере пробную партию можете оплатить, посмотрите все ли устраивает, а потом уже дозаказать нужное количество. Попробуйте вот здесь узнать расценки http://www.fotoproekt.ru/fotokalendari/ . Ну или что-то подобное ищите.
В типография Вишня не обращались? Я о них постоянно слышу информацию, то в общественном транспорте, то кто-то из знакомых говорит, что там заказы делали. Но у всех положительные отзывы, никто не жаловался.