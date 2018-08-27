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    Пн., 27 августа 2018г.
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    Тема: Аккумулятор
    • naxocymi Вчера в 17:56 «Ответить»
      Посоветуйте какой лучше аккумулятор приобрести на Ауди А4? Машина мне досталась от брата (он уехал за границу), сказал, что нужно поменять резину и АКБ. С резиной проблем нет, а вот аккумулятор так и не могу купить, так как в магазинах города вообще нет выбора.
      • Kirpich Вчера в 18:21 «Ответить»
        Делкор покупайте-самый оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Можно еще российскую АКБ купить, Зверь например. Она универсальная, поэтому подойдет для любой марки авто.
        • fizuli Вчера в 18:37 «Ответить»
          Можете вот здесь к примеру почитать какой лучше аккумулятор взять на Ауди А4 https://akbmoscow.ru/podbor-akkumuljator...mobili/audi/a4/ . И не верьте в чушь про универсальные аккумы, нет таких и не будет! Каждая машина индивидуальна и все комплектующие нужно подбирать исходя их характеристик и мощности авто, а не искать где что подешевле взять!
          • Rrissti Вчера в 18:58 «Ответить»
            А не проще съездить к официальному дилеру Ауди и там купить аккумулятор? Уж там вам точно подберут все необходимое, да и гарантию дадут минимум год, а то и больше.
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