Посоветуйте какой лучше аккумулятор приобрести на Ауди А4? Машина мне досталась от брата (он уехал за границу), сказал, что нужно поменять резину и АКБ. С резиной проблем нет, а вот аккумулятор так и не могу купить, так как в магазинах города вообще нет выбора.
Можете вот здесь к примеру почитать какой лучше аккумулятор взять на Ауди А4 https://akbmoscow.ru/podbor-akkumuljator...mobili/audi/a4/ . И не верьте в чушь про универсальные аккумы, нет таких и не будет! Каждая машина индивидуальна и все комплектующие нужно подбирать исходя их характеристик и мощности авто, а не искать где что подешевле взять!