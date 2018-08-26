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Тема: Как разблокировать ремни безопасности после аварии
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Как разблокировать ремни безопасности после аварии
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domovoi2580
Вчера в 22:19
«Ответить»
Недавно знакомые попали в ДТП, сработали подушки безопасности и заблокировались ремни безопасности. Подскажите, кто знает как разблокировать ремни безопасности?
gany
Вчера в 22:30
«Ответить»
Могу подсказать статью
http://avtozam.com/help/sposoby-razbloki...osti-posle-dtp/
, где подробно и понятно написано, что делать в подобной ситуации. Для большей наглядности в конце статьи будет предоставлено видео, чтобы вы могли понять, как происходят действия по разблокировке в живую.
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